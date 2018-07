La Fiscalia acusa el tribunal alemany d'intromissió en la jurisdicció espanyola

La Fiscalia ha acusat el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein d ' "incomplir el marc jurídic europeu" que regula les euroordres en acceptar l'extradició de l'expresident català Carles Puigdemont només per malversació i no per tots els delictes pels quals era reclamat, és a dir , també per rebel·lió.





En examinar el fons de l'assumpte -els fets pels quals el jutge Pablo Llarena reclama el lliurament de Puigdemont-, el Ministeri Públic espanyol opina que el tribunal alemany "ha assumit les funcions d'enjudiciament legalment atribuïdes al Suprem, produint-se una indeguda intromissió en la jurisdicció dels tribunals espanyols".





Així ho ha manifestat la Fiscalia en l'escrit que ha presentat davant la Sala Penal del Suprem per oposar-se a la posada en llibertat dels processats en la causa del 'procés' que es troben a la presó provisional i que han demanat una vegada més la seva excarceració fins al judici.





En l'escrit, el Ministeri Públic considera que la decisió presa pels jutges alemanys pel que fa a Puigdemont "mai pot ser un argument a valorar" pel Suprem, ja que, al seu judici, el tribunal de Schleswig-Holstein "ha actuat incomplint el marc jurídic europeu que regula l'ordre europea de detenció i entrega".





En aquest sentit, recorda que la decisió marc que regula les euroordres estableix que "una vegada constatada la doble incriminació dels fets, l'Estat d'execució -en aquest cas, Alemanya- no ha de tenir en compte els elements constitutius del delicte ni la concreta qualificació del mateix per a resoldre sobre la decisió de lliurament ".