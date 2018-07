Asetra demana al Govern central que investigui si Ryanair comet frau a la Seguretat Social i l'Agència Tributària

L'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri (ASETRA) ha demanat al Govern central que investigui si l'actual "modalitat contractual" de Ryanair amb els seus tripulants de cabina espanyols podria suposar un frau a la Seguretat Social i l'Agència Tributària.





Segons l'associació, la companyia aèria està obligada a contractar als seus tripulants sota normativa espanyola si aquests passen més de 185 dies en les bases del seu lloc de residència.





Una sentència del Tribunal Europeu de Justícia, segons ASETRA, recull que per evitar l'elusió fiscal en el cas del transport aeri, es considera com a base el país des del qual el treballador banda, al qual torna, des del qual rep les instruccions, des el qual organitza el seu treball i en el qual estan estacionades les aeronaus.





Si aquest país fos Espanya, segons ASETRA, els ingressos per Seguretat Social derivats dels contractes dels TCP espanyols i els seus retencions fiscals haurien d'adequar a la normativa pàtria, una cosa que per a l'associació no està succeint perquè l'aerolínia obtindria rendibilitat en aplicar les retencions d'Irlanda, més favorables.





Aquest model de negoci aplicat per Ryanair pot suposar per ASETRA que l'erari públic estigui deixant d'ingressar milers de milions d'euros derivats de la contractació d'empleats i l'aplicació de retencions menors a les que l'Agència Tributària té establertes.