Denuncien la inseguretat de les instal·lacions de l'aeroport del Prat

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha denunciat davant la Inspecció de Treball el "insegur" estat de les intalacaciones l'aeroport de Barcelona-el Prat.





El sindicat ha manifestat que davant la "passivitat" tant d'Aena com de la Direcció General de la Policia, han hagut de recórrer a la Inspecció de Treball per advertir dels nombrosos incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals.





"Tot i les nombroses denúncies davant els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, no s'han adoptat mesures que redueixin els riscos que ens afecten", sostenen des del sindicat.





Així, lamenten que aquests "nombrosos inclumplimientos" afecten directament la salut i la seguretat dels agents que presten el seu servei en el lloc fronterer de l'Aeroport de Barcelona.





Des del SUP han explicat que en nombroses ocasions han denunciat abans diverses instàncies el mal estat del lloc fronterer, aportant a més documentació tècnica, però tot i així no han estat corregides.





Sostenen que encara no han rebut cap resposta a les seves demandes perquè la DGP "acusa" a Aena, com a titular de les instal·lacions, de no dur a terme les "mesures correctores" per falta de pressupost en ser responsable del "nul manteniment de les instal·lacions ".





Des del sindicat expliquen que es tracta d'una avaria generalitzada del sistema de ventilació i de l'aire condicionat que afecta tota la terminal 2, el que, a més de fer "insportable" l'estada als llocs de treball, genera incomoditats també entre els viatgers .