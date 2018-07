Desafiament de Puigdemont: si Pascal lidera el PDeCAT, ell abandonarà el partit

Imatge d'arxiu d'Carles Puigdemont amb Marta Pascal.





El PDeCAT celebra aquest cap de setmana la seva primera Assemblea Nacional, que haurà d'escollir la nova direcció de la formació.





Aquesta mateixa setmana, l'expresident català Carles Puigdemont va presentar un moviment propi recolzat per l'actual, Quim Torra, que es fa dir Crida Nacional per la República .





Una mena de partit transversal que pretén unir els sobiranistes en una sola casa i constituir-se en partit la propera tardor, quan es compleixi el primer aniversari del referèndum il·legal.





Així, segons ha avançat 'El Condifencial', Puigdemont hauria amenaçat la coordinadora del partit, Marta Pascal, amb donar-se de baixa si segueix endavant amb la seva intenció de convertir-se en la secretària general durant el conclave del PDeCAT.





Una intenció que, segons recull el digital, l'expresident deixo clara durant una reunió amb els alcaldes de l'Associació Catalana de Municipis.





Pascal va oferir la presidència del partit a Puigdemont per trobar una possible solució i enterrar les tensions dels últims mesos entre JxCat i l'aparell del PDeCAT, però Puigdemont va rebutjar l'oferta i ha optat per intentar construir un pla 'B'.





La presentació de Crida Nacional va arribar després que JxCat fos registrat com a marca pròpia pel PDeCAT , que presenti presentar-se sota aquestes sigles a les eleccions municipals i autonòmiques de l'any que ve.