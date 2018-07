Juncker adverteix contra el nacionalisme i el populisme: "Condueixen a la ceguesa i a la guerra"

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncke r, ha fet aquest dijous una reivindicació del Rei Joan Carles durant un discurs sobre les perspectives de la UE en què, a més, ha advertit de la combinació entre nacionalisme i populisme: "Condueixen a la ceguesa i a la guerra, sempre ha estat així ", ha dit, recordant paraules del president francès François Mitterrand.





Juncker ha impartit la XIV Lliçó Commemorativa Carlos Anvers, pronunciada a la seu d'aquesta fundació, davant del president del Govern central, Pedro Sánchez, que li ha presentat, set dels seus ministres i el comissari europeu Miguel Arias Cañete.





Juncker ha parlat sense papers, en principi sobre les "Noves perspectives per al futur de la UE", i al Rei Joan Carles li ha esmentat en un moment en què parlava de la Transició espanyola, al moment en què "Espanya va decidir no patir la història sinó fer història ".





Espanya i Europa, ha dit, deuen molt als que "després de la dictadura van prendre la història en la seva mà", també al Rei Joan Carles. "És un gran Rei, vull dir-ho aquí, un gran Rei del que tot Europa pot estar orgullosa", ha afegit. Per Juncker, la democràcia espanyola també "deu molt a l'energia del poble espanyol".





Abans de l'acte, el president de l'executiu comunitari ha estat rebut en audiència aquesta tarda pel Rei Felip VI i després tots dos s'han reunit amb el Patronat de la Fundació Carlos de Amberes, que li ha lliurat al president de la Comissió seva medalla.





A la seu de la fundació, tant Juncker com Pedro Sánchez han fet una ferma defensa del projecte europeu, davant els seus crítics interns i també davant l'allunyament del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha situat a la UE com "enemic".





"EGOISMES NACIONALS"





Europa, ha dit Sánchez, té intenció de "no ser enemiga de ningú, sinó aliada del progrés global", convençut que aquesta és una fita que només es podrà aconseguir "des de la superació dels egoismes nacionals".





El cap de l'Executiu assumeix que aquest és el missatge que Juncker li traslladarà a Trump quan el visiti a Washington: "deixar clar que Europa sempre serà amiga dels seus aliats i en particular de la societat nord-americana".





Juncker, per la seva banda, ha reconegut que a ell el va sorprendre aquesta afirmació de Trump perquè, ha explicat, ell va créixer amb el "pensament naïf" que els Estats Units i Europa eren "germà i germana", però que en totes les famílies " arriba el moment en que el germà gran no respecta al petit ".





Segons ha dit, es proposa explicar als Estats Units que Europa ha aconseguit "ser un arbre de pau" i ha patit molt "per posar-se d'acord sobre el que cal fer junts".





"UN ESTAT FUNDADOR"





Sánchez, per la seva banda, ha clamat en diverses ocasions contra els "egoismes nacionals". El president de la Comissió ha dit que li "va impressionar" la "solidaritat activa" mostrada per Espanya davant el desafiament migratori "mentre altres donen l'esquena als altres" i ha recalcat que Espanya "s'ha comportat sempre com un Estat fundador", a diferència d'alguns d'aquests, i és "dels que fan avançar Europa".





El mandatari espanyol ha apel·lat a Europa com "espai idoni per afrontar desafiaments que superen la capacitat dels Estats membres" i ha recordat que també Espanya va ser un país "d'exili i de refugiats que va trobar una solidaritat que mai oblidarà a Europa i a Amèrica ".