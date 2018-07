Hisenda tanca la porta per parlar de finançament autonòmic amb Catalunya

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha confirmat que el Govern no portarà a terme cap reunió bilateral amb Catalunya per debatre matèries conjuntes de finançament autonòmic, ja que, segons ha subratllat diverses vegades, "l'únic fòrum on el Govern d'Espanya va a discutir sobre el finançament autonòmic és el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) ".





Així ho ha assegurat la titular d'Hisenda precisament en la roda de premsa posterior a la reunió mantinguda aquest dijous pel CPFF, que reuneix Govern i comunitats, on s'ha aprovat una major flexibilitat en la despesa per part de les autonomies, les quals no hauran de ajustar al seu pressupost fins al proper any 2021.





No obstant això, tot i la presència de la resta de comunitats, llevat de Navarra i País Basc, que tenen el seu propi règim fiscal, el conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha assistit a la reunió després de remetre una carta a Montero a la qual fa referència a una Comissió Bilateral per tractar el tema del finançament.





No obstant això, la ministra ha confirmat que "no hi haurà cap tipus de qüestió bilateral" entre l'executiu espanyol i el Govern. "L'entorn en què es discuteixen les qüestions relatives a la millora del finançament o reestrucutración del deute és el Consell de Política Fiscal i Financera", ha sentenciat.





A més, segons Montero, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, que és qui s'encarrega de les comissions ordinàries bilaterals que tenen totes les comunitats autònomes, també present a la reunió, ha dit que "no hi haurà debat ni acord sobre el finançament autonòmic on no està present la multilateralitat ".





Montero també ha confessat que li hauria agradat que Catalunya hagués estat present al CPFF d'aquest dijous, tot i que ha admès que la presència al matí un membre de la Generalitat "amb el rang adequat" en el grup de treball previ a la reunió, li ha donat confiança que Catalunya s'incorpori a la resta de reunions convocades.





"És complicat haver d'explicar als ciutadans catalans que --el conseller-- no estigui present en aquest òrgan tan important que parla de millorar la vida de les persones en el marc del finançament autonòmic".