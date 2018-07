El Caloret de populars, ex-convergents i Puigdemont

En l'època que estem, en ple estiu, amb altes temperatures en la major part d'Espanya, el que realment ve de gust és donar-se un bon bany que faci més suportable els efectes de la calor o anar a la muntanya, per a aquells que la prefereixin.





Però aquest cap de setmana, molts no podran gaudir d'aquests plaers mundans; el deure amb la política, o potser el deure amb els seus interessos personals els apartaran d'això. És un cap de setmana calent, no només climatològicament parlant, sinó políticament també. Calors de traïció als amics, als companys de govern i de partit. Dues formacions, el PP i el PDeCAT -antiga CDC que va fundar en el seu dia Jordi Pujol - tindran tots dos conclaves - per motius diferents.





A la reunió dels populars, que no estan en el seu millor moment, sigui quin sigui el resultat, els ganivets estaran afilats. La divisió en el si del PP és una realitat. Després vénen les venjances dels qui es faci amb el triomf. I és que el plantejament de donar una imatge "moderna", oberta i participativa dels militants, que mai s'havia donat, ha constituït una trampa mortal per als populars. Ara del que es tracta és de conèixer, en aquesta batalla per controlar el PP, si guanyarà Aznar, representant per Casado -el tapat que havia introduït en l'equip de Rajoy-, o per contra Rajoy representant per Sáenz de Santamaría. Mariano va dir quan va marxar dels seus càrrecs que no volia saber res de les eleccions, que no prendria partit. Aquesta postura va durar el temps que Aznar es va ficar de ple en la contesa. Ho estava esperant fa temps. No pot veure Rajoy ni en pintura, es la guardava i ha esperat el moment oportú per fer-pagar. Aznar és un tipus fred, calculador i rancorós.





Rajoy, l'home "tranquil" que ho va tenir tot, ara se sent traït per molts dels que li deuen els seus càrrecs. Són molts i variats els que han canviat de jaqueta, inclòs el seu entranyable i protegit amic, Alberto Núñez Feijoo. Aquests esdeveniments li han servit per entrar en campanya, sense que se li vegi massa, però ha estat. ¿Quin serà el resultat? Alguns pensen que les maniobres en la foscor poden influir en el vot favorable a Casado, però crec que Soraya pot deixar-lo amb la mel a la boca. El sabrem molt aviat.





Mentre el conclave del PDeCAT, ve marcat amb l'amenaça de Puigdemont de marxar del partit si Pascal segueix al capdavant del mateix. No la vol i l'ha apallissat en més d'una ocasió. Ell, els seus peons, i uns quants reconvertits de nacionalistes a independentistes els segueixen en la seva bogeria personalista amb tints irracionals. No accepten que ningú els contradigui. S'ha de fer el que ell mana. Està constantment desautoritzant les decisions del govern -del qual forma part també ERC - i torpedinant les negociacions amb el govern central.





El passeig de Torra amb Sánchez pels jardins de la Moncloa, en què s'escenificava que hi hauria una nova etapa, no van agradar al fugit, que el que busca és la confrontació permanent. Aquest és el seu argument. Amb el PP sempre ha tingut l'excusa perfecta. Sánchez té un altre "tarannà", almenys en públic. Així que cal buscar un ninot de drap per clavar-li les agulles polítics. La confrontació també és cosa de bruixeria per tenir enganyats als incondicionals. Cal seguir alimentat la flama de la manipulació dels sentiments que ha estat i segueix sent la gran arma emprada en tot aquest "Procés".





Quim Torra, el encisat està fent el ridícul: se'n va a Madrid, es reuneix amb Sánchez, diu que s'obre una etapa de diàleg i en paral·lel, es la fa grossa un dia sí i un altre també al govern socialista "dialogant". Mentre que el seu cap, segueix movent els fils de la política institucional. Com s'entén ? No es tracta d'entendre, sinó de complir les ordres com a meres marionetes. Fins on creu que va a arribar ? Fins que Sánchez s'adoni que li estan prenent el pèl.





La decisió del jutge Llarena de retirar les ordres europees de detenció de Puigdemont i la resta de fugits els ha servit per vendre un relat de triomf sobre la justícia espanyola que és molt dolenta. No venen la realitat del que ha passat i han posat la directa a la desobediència. La tornada de l'expresident a Brussel·les significa la reactivació dels seus plans de posar en marxa el Govern de la República, saltant-se a la torera, les lleis i les institucions europees.





La retirada de la petició de Llarena, suposa que els fugits que podran circular per tot Europa i el món mundial, però durant 20 anys no podran trepitjar Catalunya, Espanya tampoc, però això per a ells no té importància.