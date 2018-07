Neymar aclara els dubtes: "tinc contracte amb el París Saint-Germain"

Durant una gala benèfica, Neymar va voler posar fi als rumors sobre el seu possible fitxatge pel Reial Madrid. En la seva primera aparició pública després del Mundial, Neymar no va deixar cap dubte: "Tinc contracte amb el París Saint-Germain. Hi vaig anar per un desafiament, per tenir coses noves i per la recerca d'objectius. Res va canviar en el meu cap", va afirmar el jugador carioca.





El brasiler també va afirmar que es va quedar "molt trist" per l'eliminació de la selecció brasilera en els quarts de final del Mundial, però que "afortunadament el dol va passar i hem de triar ser feliços". "Tenim molts més motius per ser feliços", ha conclòs Neymar.