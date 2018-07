L'oposició en bloc reprova el Govern de Colau per la seva "mala gestió econòmica"

El ple de Barcelona ha aprovat aquest divendres reprovar la "mala gestió econòmica" i la falta de transparència del Govern d'Ada Co l au, després de desajustos pressupostaris per una caiguda d'ingressos, i el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha negat retallades i ha explicat que, si es manté la situació actual, es podria veure afectat l'1% del pressupost de 2019, d'un total de 2.600 milions.





Pisarello ha assenyalat que la disminució d'ingressos podria afectar aquest 1%, equivalent a uns 26 milions, "si es confirma la reducció i si l'Estat i la Generalitat no complissin amb les obligacions amb Barcelona", i ha titllat d'irresponsable i fins cert punt indecent generar falses alarmes per raons electoralistes, com veu en grups de l'oposició.





Ha defensat que el Govern de Colau acabarà el mandat havent invertit 800 milions més que en l'anterior, mentre que la Generalitat i el Govern central han de milions a l'Ajuntament -almenys 360 el Govern i 500 el Govern només en transport públic, segons ell- i ha dit que la situació pot generar "reprogramacions" -ha citat el expansió de la Casa Golferichs-.





El ple, en sessió extraordinària, ha aprovat tres proposicions: un promoguda per PDeCAT, ERC i PSC, amb el suport de tots els grups de l'oposició i el vot contrari del Govern de BComú; una altra de Cs, i una altra del PSC, ambdues aprovades amb el vot a favor de tots els grups, menys la CUP, que s'ha abstingut, i BComú, que les ha rebutjat.





COMISSIÓ DE SEGUIMENT





La proposició promoguda per PDeCAT, ERC i PSC lamenta la "falta de previsió i transparència" del Govern municipal i una gestió que considera que pot provocar retallades, i inclou crear una comissió no permanent de seguiment de les inversions i de l'execució del pressupost, i instar el Govern municipal a assumir responsabilitats al més alt nivell polític en el cas que aquestes retallades es duguin a terme.





La de Cs reprova l'acció del govern municipal per manca de transparència i demana crear aquesta comissió i una versió actualitzada del pla d'inversions, mentre que la del PSC reprova la gestió econòmica de l'executiu de Colau i la seva actitud, i demana un informe en 15 dies sobre l'estat del pressupost municipal.





EXIGÈNCIES DE L'OPOSICIÓ





La regidora del PDeCAT Sònia Recasens ha assegurat que la mala gestió del Govern provocarà retallades i patiment a les famílies: "Per què no ensenyen les instruccions actualitzades?", Ha requerit, i ha reclamat a Colau parlar clar i explicar què ajustos es plantegen i la previsió de tancament.





La líder municipal de Cs, Carina Mejías, ha assegurat que Colau passarà a la història com "l'alcaldessa de les retallades i l'austeritat", i li ha recriminat que aprovés els pressupostos a través de la treta antidemocràtica de la qüestió de confiança, així com la falta de claredat a l'hora d'explicar els comptes municipals.





"Gestionen de pena És el que acabarà imposant en l'imaginari dels regidors i la ciutadania", ha assegurat el líder d'ERC a la ciutat, Alfred Bosch, que ha criticat al govern municipal que no expliqui la situació real i si es reprogramaran els despeses, i ha dit que l'Ajuntament s'ha convertit en una casa opaca, segons ell.





Jaume Collboni (PSC) ha demanat saber si el consistori està o no en números vermells per primera vegada en dècades: "Nosaltres hauríem buscat una solució democràtica", i ha afirmat que s'ha de conèixer quina és la caiguda en la recaptació, on es realitzaran les retallades i el perquè de la manca de rigor en les previsions i l'opacitat.





El regidor del PP Javier Mulleras ha criticat que un executiu que presumia de transparència és campió en opacitat, el que porta a la desconfiança ia la creació de la comissió, que representa una intervenció dels seus comptes per part de l'oposició, perquè no es fia : "És el particular 155 de l'oposició sobre les seves finances".





Eulàlia Reguant ha lamentat que la manca de transparència del Govern i els atacs dels grups de l'oposició, i ha criticat el PSC per acusar Colau de manca de rigor en les previsions: "Estaven amb ells en el Govern", ha recordat, i ha insistiu a explicar la veritat als veïns.





"Tinc la sensació que han arriscat pressupostàriament per no tenir superàvit el 2018", ha expressat el regidor no adscrit Gerard Ardanuy (Demòcrates), i el també regidor no adscrit Juanjo Puigcorbé ha demanat debatre per aclarir les dificultats de l'Ajuntament per recaptar els diners .