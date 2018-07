Maragall i Borell es veuran dilluns al ministeri d'Exteriors

El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, i el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, han fixat una reunió per aquest dilluns a la tarda al ministeri d'Exteriors, han explicat aquest divendres a Europa Press fonts coneixedores.





La reunió se celebrarà en el marc de les trobades que consellers i ministres estan mantenint després del canvi de Govern i de Govern i el desglaç de les relacions entre les dues administracions.





Maragall ja va avançar que la seva intenció en aquesta trobada era la de garantir l'acció exterior de Catalunya serà acceptada i respectada per l'Executiu.





El conseller ha destacat en una entrevista a 8tv que reunir-se amb Borrell havia d'entrar dins de la normalitat, i ha destacat que Catalunya no busca tenir veu internacional "per pidolar o demanar auxili", sinó per participar en els àmbits de decisió europeus i internacionals