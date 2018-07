Els llenços de la discòrdia

Sense diners per a conservar-los. Aquest és el motiu que ha esgrimit la Generalitat per no fer-se responsable de set llenços que es troben al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





L'episodi arrenca d'una comunicació formulada pel Museu del Prado sobre les "especificacions tècniques" que havien de complir les instal·lacions que acullen obres pictòriques procedents de la pinacoteca nacional -els quadres del TSJC van ser cedits al tribunal fa més d'un segle. Entre el plec de condicions s'esmentaven aspectes com el grau d'humitat i de llum ambiental idonis per preservar les obres d'art.





Com la Generalitat es veu incapaç d'afrontar aquests requisits, a través de la secretaria general del Departament de Justícia va fer saber el passat 13 de juny al TSJC que demanaria l'aixecament de la cessió, cosa que no ha estat exigida pel Museu del Prado.





Davant d'aquesta petició, el tribunal català va sol·licitar al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que estudiés assumir el dipòsit dels quadres per conserva'ls a la seu.





LA LLISTA DE LLENÇOS





Els set llenços de titularitat del Museu del Prado que alberga el Palau de Justícia de Barcelona a la seva seu del passeig Lluís Companys són Camí dels Villares, d'Enrique Romero de Torres; Esperant la consulta, de Rafael García Guijo; Isabel la Catòlica presidint l'educació dels seus fills, d'Isidoro Lozano; Llac de Como, d'Eliseo Meifrén; El primer tret, d'Enrique Esteban; Sant Esteve, després del seu martiri, a les catacumbes, d'Eduardo Soler, i Volta de l'assistent d'un oficial mort a la guerra d'Àfrica, de Carlos María Esquivel.