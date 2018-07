El Govern no retornarà el 10% de la paga extra de 2013 als funcionaris

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.





El Govern no retornarà el 10% de la paga extra de 2013 als treballadors públics de la Generalitat el 2018.





Una xifra que representa uns 50 milions d'euros i que s'havia acordat en l'última taula general de la funció pública celebrada fa un any.





La Generalitat tampoc ha presentat una calendarització de recuperació en la seva totalitat de les pagues extres de 2013 i 2014, segons ha anunciat aquest divendres el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, després de presidir aquesta taula, en la qual està representada l'Administració i els sindicats majoritaris de la funció pública UGT i CCOO de Catalunya i la IAC, i que ha acabat sense acord.





El conseller ha justificat que no ho farà perquè ha de complir amb l'actual regla de despesa de l'Estat, que deriva de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera aprovada el 2012.





Així, Puigneró ha demanat a l'Executiu central "flexibilitzar" les condicions d'aquesta normativa per poder fer efectiu el pagament el més aviat possible, i ha anunciat que es reunirà a partir del setembre amb la seva homòloga al Govern, Meritxell Batet, i amb el Ministeri d'Hisenda per negociar-ho.





"Mantenim el compromís de fer-les efectives -el retorn de les pagues extres- com més aviat millor", ha ressaltat Puigneró.





Després de finalitzar sense acord, les negociacions de la taula de la funció pública també estan previstes que es reprenguin al setembre, quan s'acabarà de definir l'increment salarial per als treballadors de l'Administració en 2018, que el Govern ha plantejat situar-lo en l'1, 95% i que suposarà destinar un total de 279 milions d'euros.





L'increment salarial es desglossa en l'1,5% autoritzat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i un 0,25% addicional per haver complert els objectius de creixement del PIB del 2017, augments que el conseller ha proposat començar a cobrar als partir de la tardor i amb efectes retroactius.





Segons han informat els sindicats després de la taula, Puigneró no assegura que s'acabi aplicant el 0,20% restant en no haver-se arribat a un acord aquest divendres, increment que s'hauria consensuat incorporar directament a la massa salarial i no a través de la implementació de projectes de millora de la productivitat i l'eficiència o de l'aportació a plans de pensions com en un principi ha suggerit el Govern.





El representant de CCOO de Catalunya Joan Maria Sentís a la taula ha criticat que no s'hagin plantejat més concrecions temporals sobre les propostes que ha portat el Govern, tant pel que fa al retorn de les pagues extres com dels increments salarials proposats, després de "tants anys esperant" per part dels treballadors públics.