Diversos ferits després de l'atac d'un home armat amb un ganivet al nord d'Alemanya

Almenys vuit persones han resultat ferides, tres d'elles de gravetat, en l'atac d'un home armat amb un ganivet en un autobús a la ciutat de Lübeck, al nord d'Alemanya, segons el balanç d'una portaveu policial.





L'autor de l'atac ja ha estat detingut i es troba sota custòdia, segons ha informat la Policia de l'estat de Schleswig-Holstein, on es troba Lübeck, recalcant que "no hi ha hagut morts".





La portaveu de la Fiscalia de Lübeck, Ulla Hingst, ha indicat a DPA que "no es pot descartar res, tampoc una motivació terrorista" i ha confirmat que l'atacant, un home jove, d'uns 30 anys i originari de l'Iran.





Segons la reconstrucció dels fets, l'agressor ha pujat a l'autobús, ha deixat caure a terra una motxilla de la qual sortia fum, ha tret un ganivet i ha començat a atacar als passatgers.





El conductor de l'autobús, en adonar del que estava succeint, ha aturat el vehicle i ha obert les portes perquè els passatgers poguessin fugir i l'agressor també li hauria ferit.





Llos mateixos passatgers han aconseguit reduir l'atacant i els artificier de la Policia estan revisant una motxilla sospitosa.