Rajoy s'acomiada del PP amb un dard per a Aznar: "M'aparto però no m'en vaig. Seré lleial"

El PP celebra durant aquest divendres i demà dissabte el congrés nacional extraordinari, en el qual un total de 3.082 compromissaris votaran a l'exvicepresidenta del Govern central Soraya Sáenz de Santamaría o al exvicesecretari de Comunicació Pablo Casado per succeir a Mariano Rajoy com a president del partit.





El inèdit procés de primàries ha servit per mostrar les entranyes de la formació i perquè sortissin a la llum les soterrades lluites pel poder. El guanyador es coneixerà el dissabte cap a la una de la tarda.





En l'obertura del congrés, la president del Congrés, Ana Pastor a dit a Rajoy: "Has estat el millor president que hem tingut mai, i els espanyols, tot i les diferències ideològiques, han vist en tu que has valors i que ets una gran persona ".





Per la seva banda, Mariano Rajoy, ha esgrimit durant el seu discurs: "Espanya està molt millor ara que quan arribem al Govern central, deixem una Espanya incomparablement millor".





Rajoy ha defensat la gestió dels populars durant la seva etapa en Moncloa i ha agraït al seu partit els suports rebuts durant una època complicada.





També ha promès que serà "lleial" amb el seu successor i ha demanat "responsabilitat" als compromisarios que triaran al nou president de la formació.





Rajoy, visiblement emocionat, ha afirmat que ha estat un "privilegi" presidir el PP durant 14 anys, "els millors" de la seva vida, encara que ha exclamat que "alguns podien haver estat una mica més còmodes".





"Em vaig amb la serenitat que no han estat els espanyols els qui ens han retirat del Govern i tampoc els meus companys de partit", ha emfatitzat.





Dit això, el exjefe de l'Executiu ha assegurat que encara que deixarà la Presidència de la formació estarà a "disposició de tots", ja lluny "dels focus". "M'aparto, però no em vaig", ha asseverat.





DARD PER A AZNAR









I a continuació, ha afegit: "I per descomptat seré lleial. I tots sabeu que jo sigues el que és ser lleial", un missatge que s'ha interpretat com dirigit ímplicitamente al seu antecessor, José María Aznar, que va deixar en 2016 la presidència d'honor del PP i no ha acudit a aquest congrés.





Just un dia abans que els més de tres mil compromisarios triïn al nou president, Rajoy ha fet a més una trucada a la "responsabilitat". "Vull que sigueu responsables en l'exercici de vuestroso càrrecs i estigueu sempre preparats per respondre amb encert quan se us reclami", ha manifestat.





Poc després, ha tornat a apellar a la responsabilitat per a l'exercici de qualsevol càrrec públic: "Esteu escrivint la història d'Espanya, cal escriure-la bé".





Ha conclòs la seva intervenció demanant als seus que estiguin "preparats" perquè els espanyols els "necessiten" i els "esperen". Tot l'auditori s'ha posat en peus en una tancada ovació.

FEIJÓO NO REVELA EL SEU CANDIDAT





El president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ha destacat aquest véns, a l'arribar al Congrés Nacional del PP, la "humilitat" de l'encara president del partit, Mariano Rajoy, amb el qual ha compartit un tímid salutació al Plenari del conclave.





Feijóo ha estat dels últims a entrar al saló central de l'Hotel Marriot Auditorium i s'ha acostat a saludar Rajoy amb una abraçada que no ha estat respost amb especial efusivitat per l'expresident del Govern central.





A aquestes altures, Rajoy, assegut al costat de la secretària general, María Dolores de Cospedal, i la seva dona, Elvira Fernández, ja havia rebut un parell d'ovacions dels seus companys que aquest divendres l'acomiaden com a president.





Potser per aquesta emoció, que s'evidenciava en el seu rostre, i perquè Feijóo se li ha acostat ja una vegada arrencat al Congrés, Rajoy ha respost a la seva abraçada amb rapidesa.