La Taula del Tercer Sector compleix quinze anys de servei social a Catalunya

Les 3.000 entitats que formen la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya han celebrat aquest dijous el seu 15 aniversari i han reafirmat la necessitat de seguir treballant unides pels drets socials.





La presidenta de la Taula, Francina Alsina, ha encapçalat un acte institucional en el qual han participat el president de la Generalitat, Quim Torra; el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entre altres càrrecs institucionals.





Alsina ha remarcat que la Taula té raó de ser "mentre hi hagi persones que no gaudeixen dels mateixos drets que la resta de la ciutadania", com un agent coresponsable en la concepció i desenvolupament de polítiques públiques, a més d'avançar cap a una atenció a les persones que fugi de la rigidesa.





"Necessitem que les administracions públiques ens seguiu acompanyant en aquest procés" per aconseguir la inserció real, i que segueixin apostant pel tercer sector com a aliat estratègic en àmbits com la pobresa, la discapacitat, la infància i adolescència, la reinserció social i laboral, l'atenció a salut mental i drogoaddiccions, i l'oci educatiu, entre d'altres.





















IMPLICACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL





Torra ha felicitat a les entitats pel seu esforç des de la seva fundació: "Amb el vostre treball del dia a dia, feu que aquest país sigui una mica millor, una mica més just, una mica més solidari i una mica més igual amb tothom" .





"La determinació i implicació de la societat civil en els diferents col·lectius ens ha permès superar les dificultats econòmiques, socials i polítiques, els terribles moments que històricament Catalunya ha viscut", i ha recordat també les dificultats viscudes en l'anterior any.





Ha reflexionat sobre que "Catalunya és un país socialment emprenedor", amb les primeres fundacions hospitalàries, moviments obrers i organitzacions feministes al segle XIX, així com les iniciatives culturals, civils, veïnals i esportives, sense les que actualment no seria el que és .