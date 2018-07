Les dones amb diabetis tenen més risc de càncer que els homes

La diabetis augmenta el risc de càncer (Europa Press)





La diabetis augmenta el risc de patir càncer, especialment en les dones, tal com han demostrat investigadors de l'Institut George per a la Salut Global de la Universitat de Nova Gal·les del Sud de Sydney (Austràlia) i de la Universitat d'Oxford (Regne Unit) , el treball ha estat publicat a la revista 'Diabetologia'.





Per assolir aquesta conclusió, els científics van analitzar 107 articles publicats i 36 cohorts de dades de pacients, tant homes com dones. L'anàlisi estadística va considerar la diabetis (tipus 1 i 2 combinats) amb casos de càncer en homes i en dones i, per a aquells tumors que poden ocórrer en els dos sexes es van analitzar els esdeveniments de càncer específics del cadascun.





D'aquesta manera, els investigadors van descobrir que les dones amb diabetis tenien un 27 per cent de risc de càncer, mentre que el percentatge en els homes es va situar en el 19 per cent. Aquest risc era especialment pronunciat en les dones en el cas del càncer de ronyó (11% més), oral (23% més), estómac (14% més) i leucèmia (15%). No obstant això, en el càncer de fetge, el risc per a les dones amb diabetis va ser un 12 per cent menor que per als homes amb diabetis.





En aquest sentit, els experts han assenyalat que la hiperglucèmia (és a dir, glucosa en sang elevada) pot tenir efectes cancerígens en causar dany en l'ADN, un efecte potencialment més pronunciat en les dones perquè històricament les dones eren menys tractades, reben menys cures intensius i tenen una menor adherència a la medicació antidiabètica que els homes.





A més, i atès que s'ha trobat que la durada mitjana de la tolerància a la glucosa alterada o la glucosa alterada en dejú se situa en més de 2 anys en les dones, elles poden tenir una major exposició a hiperinsulinèmia no tractada (nivells alts de insulina) en l'estat prediabètic.





Per tot això, els investigadors han subratllat la importància d'un enfocament específic del sexe per a la quantificació del paper de la diabetis en la investigació, prevenció i tractament del càncer. No obstant això, han reconegut que calen més estudis per aclarir els mecanismes subjacents a les diferències sexuals en l'associació entre la diabetis i el càncer.