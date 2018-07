Norma Còmics guanya el premi Eisner a la Millor Llibreria Internacional, els Oscar del còmic

La llibreria Norma Còmics, de Barcelona





La llibreria barcelonina Norma Còmics ha guanyat el premi Eisner a la 'Millor Llibreria Internacional', guardons coneguts com els Oscars dels còmics, segons ha informat aquest dissabte l'editorial homònima propietària de l'establiment.





En declaracions a Europa Press, l'encarregat de la llibreria, Germán Puig, s'ha mostrat "molt content" per que l'establiment, que compleix 35 anys i està ubicat a Passeig de Sant Joan, hagi rebut aquesta distinció.





"És el màxim que es pot esperar com a llibreria", ha raonat i ha ressaltat el prestigi que suposa haver rebut un Eisner, premi que pren el nom del guionista i dibuixant Will Eisner, considerat com el pare de la novel·la gràfica.





Ha explicat que fa tres setmanes van ser contactats per l'organització que atorga els premis - la fira nord-americana Sant Diego Comic-Amb - per comunicar-los que es trobaven entre els 20 finalistes i que fa tres dies se'ls va confirmar que estaven entre les cinc llibreries que havien arribat a la recta final, entre les que hi havia altres d'Estats Units, Canadà, Portugal i Irlanda.





Puig ha emfatitzat que han continuat treballant aquest dissabte com un dia més perquè a la llibreria "no paren per res", però ha concedit que han rebut moltes trucades i missatges de felicitació.