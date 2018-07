La causa contra Neus Lloveras i Miquel Buch torna al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Miquel Buch i Neus Lloveras (Europa Press)





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reprès la causa contra l'expresidenta de l'AMI Neus Lloveras i el de l'ACM i actual conseller d'Interior, Miquel Buch, per demanar a alcaldes catalans que donessin suport al referèndum de l'1-O .





En declaracions als mitjans aquest dissabte a l'Assemblea Nacional del PDeCAT, Lloveras i Buch han explicat que el TSJC havia demanat enviar aquesta causa al Tribunal Suprem, però ho ha rebutjat, de manera que la causa torna al TSJC.





Per això, han defensat que "això vol dir que l'única opció que hi ha" és que s'arxivi la causa.

"Si les coses funcionen com han de funcionar, no hi ha cap motiu perquè aquesta querella no s'arxivi. Esperem que s'arxivi definitivament", ha afirmat Lloveras.





Així mateix, Buch ha confiat que "una vegada demostrat que ni l'AMI ni l'ACM van participar de cap tipus de rebel·lió ni de cap delicte greu, i només de voler donar la veu al poble, totes aquestes declaracions i persecucions judicials caiguin".