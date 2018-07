L'ONCE i Defensa commemoren 30 anys d'incorporació de la dona a l'Exèrcit

La ministra Margarita Robles i Miguel Carballeda en la presentació del cupó (ONCE)





El proper 1 d'octubre, l'ONCE dedicarà el seu cupó al 30 aniversari de l'ingrés de la dona en les Forces Armades, segons han anunciat aquest dissabte la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el president de l'ONCE, Miguel Carballeda.





"L'ONCE, igual que les Forces Armades, són un dels millors representants de la 'Marca Espanya', i el que hi hagi un reconeixement per aquesta via del paper que fan les dones en les FAS, que el porten fent des de fa 30 anys, és especialment important", ha subratllat la ministra, després de destacar el treball de les dones en les Forces Armades.





Per la seva banda, el president de l'ONCE ha recordat que amb cada cupó tracten de posar-se en valor les coses que van fent avançar a la societat, assegurant que la incorporació de la dona a l'Exèrcit va ser una reivindicació d'igualtat.





Un fet que, tal com ha postil·lat, l'organització porta reivindicant tota la seva vida en relació als invidents o les persones amb discapacitat. "Aquestes coses la societat les valora, perquè el reconeixement que tenen els homes i dones dels nostres exèrcits és absolut", ha afirmat Carballeda.





El cupó de cap de setmana de l'ONCE ofereix un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó del número i sèrie premiats en la primera extracció.





A més, premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, als quatre cupons dels nombres i sèrie premiats en alguna de les extraccions de la segona a la cinquena. 54 premis de 20.000 euros a les cinc xifres del número premiat a la primera extracció. I premis de 400, 200, 30, quatre i dos euros.





30 ANYS D'INCORPORACIÓ ESCALONADA A TOTS ELS DESTINS MILITARS





La presència de la dona en la milícia espanyola es va iniciar mitjançant el Reial Decret Llei 1/1988, de 22 de febrer. En aquell moment, es va aprovar la incorporació en els cossos d'enginyers dels exèrcits i els ara denominats cossos comuns de les Forces Armades (jurídics, interventors, sanitat i músiques militars).





Un any després, es va permetre l'accés de la dona a les denominades armes combatents com a oficial i suboficial (Llei 17/1989, de 19 de juliol, reguladora del règim del personal militar professional) i el 1992 es va ampliar a la categoria de tropa i marineria professional, excloses algunes unitats de tipus tàctic o operatiu.





Finalment, el 1999 van desaparèixer les limitacions i es va permetre l'accés de la dona a tots els cossos, escales i destinacions (Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del personal de les Forces Armades).





En l'actualitat, el nombre de dones en les Forces Armades Espanyoles és de 15.241, la qual cosa suposa un percentatge del 12,7 per cent del total d'efectius i la mitjana en el conjunt de l'OTAN es va situar al tancament de 2016 en el 10,9 per cent, gairebé dos punts inferior a la xifra a Espanya.