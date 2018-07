En Comú proposa al Congrés celebrar el centenari de La Canadenca i de la jornada de 8 hores

Manifestació obrera a Barcelona durant la vaga de La Canadenca





En Comú Podem vol celebrar el centenari de la vaga de La Canadenca, efemèride de la qual es compliran cent anys el pròxim 5 de febrer de 2019, a través d'una declaració institucional que recordi aquest aniversari i la consecució de la jornada laboral de 8 hores a Espanya.





Per a això, la portaveu laboral de la formació catalana, Aina Vidal, ha registrat al Congrés una proposició no de llei, recollida per Europa Press, que vol debatre tant en el Ple com en la Comissió Constitucional de la Cambra Baixa.





Vidal, qui també és portaveu de Units Podem en el Pacte de Toledo, recorda que tant la vaga com la resolució del conflicte és considerada "com una fita històrica del moviment obrer europeu, de l'organització sindical, en aquest cas protagonitzada per la CNT i el renaixement d'un corrent de solidaritat, suport social, de reconeixement i orgull de les classes populars".





En aquest sentit, no només demana commemorar el centenari d'aquesta vaga, que va desencadenar la implantació de la jornada laboral de vuit hores a Espanya, sinó que també demana augmentar els recursos destinats a la investigació historiogràfica per a l'estudi del moviment obrer, de reparació en memòria dels represaliats del moviment sindicalista, del paper de les dones en aquest període i la seva realitat dins el moviment obrer.





JORNADA DE 8 HORES I DRET D'ASSOCIACIÓ





"La vaga de La Canadenca va suposar la majoria d'edat de l'anarcosindicalisme, d'acord amb les reivindicacions del moviment obrer europeu, per la seva gran força de mobilització per a la conquesta de la jornada de treball de 8 hores i el dret d'associació", subratlla la diputada d'En Comú.





En la seva exposició de motius, Vidal recorda que el conflicte laboral es va iniciar a Barcelona per l'acomiadament de 45 treballadors de l'empresa Barcelona Traction, Light and Power Company, el principal accionista era una financera canadenca, d'aquí que popularment es la conegués com ' la Canadenca '.





En protesta per la repressió que patien per les seves demandes de millora de les condicions laborals, els obrers que estaven treballant en la construcció de la central hidroelèctrica de La Camarasa (La Noguera) van iniciar una vaga el 5 de febrer de a 1919.





Al cap de pocs dies, la protesta va obtenir un seguiment del gairebé 70% de la indústria a Catalunya. Tot això, relata la diputada catalana, en un context de "extraordinari suport popular" i una "gran repressió", ja que milers d'obrers i sindicalistes van ser empresonats, i va impedir una extensió de la vaga encara més gran.





Malgrat el allunyat de les postures de treballadors i patronal, un acord va posar fi a la vaga després de més de 40 dies d'un conflicte. Acceptant la majoria de les reivindicacions inicials, el Govern va aprovar el 3 d'abril de 1919 el decret que establia les vuit hores de jornada laboral a Espanya.