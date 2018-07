El Barça realitza la primera gira mixta de la història del club

El FC Barcelona creua l'Atlàntic per donar una gira als Estats Units. Fins aquí, sense novetats, salvo per que aquesta serà la primera vegada que el Barça faci una gira mixta que inclogui tant a membres femenins com masculins del club blaugrana.





Entre el 24 i el 29 de juliol, els equips dirigits per Ernesto Valverde i Fran Sánchez visitaran les ciutats de Beaverton (Oregon) i Los Ángeles (Califòrnia). A part dels partits amistosos que les dues delegacions realitzaran en les dues capitals americanes, el club també portarà a terme una agenda amb actes socials i institucionals al costat de companyies i entitats locals.





Aquesta visita, que generarà uns ingressos addicionals per al club, també li permetrà acostar-se a 'partners' estratègics que en un futur puguin ser nous patrocinadors del Barça.