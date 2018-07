Més de 200.000 catalans que van al metge pateixen insomni

Més de 209.000 catalans majors de 18 anys que es visiten en l'atenció primària pateixen insomni, segons un estudi recollit per l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc), que adverteix que els afectats fan una mitjana de 3,6 visites a l'any a diferència de la resta, que el fa 1,6.





Per a això, l'entitat ha editat la 'Guia pràctica de l'abordatge dels trastorns del son', destinada als professionals d'infermeria per detectar en les consultes dels trastorns més freqüents, segons ha informat AIFICC aquest dilluns en un comunicat.





El document repassa els principals símptomes de l'insomni, de la síndrome d'apnea obstructiva del son (Saos), que afecta el 6% de la població, així com la síndrome de cames inquietes, amb un 5,5% d'afectació.





També recull un seguit de consells d'higiene de la son per prevenir possibles alteracions, com anar a dormir i aixecar-se a la mateixa hora, fer la mateixa rutina abans d'anar a dormir i evitar menjars molt pesades, així com fumar i beure alcohol quatre hores abans de dormir.





Aificc alerta que dormir malament o poc altera la qualitat de vida de les persones afectant a l'estat d'ànim i produint irritabilitat, tensió i depressió.