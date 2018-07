La tan esperada venda de 'El Periódico', el vaixell insígnia del Grup Zeta, sembla encallada definitivament per les exigències del seu president, Antonio Asensio, segons informa ' Economia Digital'.





Segons explica el digital, els grups mediàtics que havien mostrat interès en l'adquisició del diari han abandonat les negociacions per discrepàncies amb el venedor. Asensio hauria plantejat propostes inacceptables pels compradors com que es mantingués en la seva totalitat el consell d'administració o que es pagués una comissió de fins a 10 milions d'euros per tancar l'operació.





Mentre es paralitza el procés de venda de 'El Periódico', la seva plantilla segueix patint els efectes de l'ERO. En l'últim any, s'ha prescindit de prop de 130 empleats i s'han tancat altres capçaleres històriques com 'Interviú' i 'Tiempo'.