El Ave Madrid-Barcelona va batre al juny el seu rècord històric de viatgers amb més de 414.000

El passat mes de juny l'AVE Barcelona-Madrid va aconseguir el còmput de viatgers mensuals més alt en tota la seva història, amb un total de 414.236 en la relació punt a punt entre les dues ciutats, ha informat la companyia.





Aquest nombre de viatgers de l'AVE arribat al juny suposa un increment del 2,7% respecte al mateix mes de 2017.





Com a conseqüència d'aquesta xifra rècord, Renfe obté la segona millor quota de mercat enfront de l'avió des que existeix l'AVE, el 66,1%, en un moment en què la mobilitat entre les dues ciutats en els dos mitjans de transport es troba en màxims històrics . El rècord se situa en el 66,5% de quota d'agost de 2017 amb xifres de clients inferiors.





Renfe ha treballat en els últims mesos per incrementar la demanda del seu servei Ave amb més viatgers, el que uneix Barcelona i Madrid. A la intensa activitat comercial li ha sumat l'increment de l'oferta de places a disposició dels viatgers, segons detalla la companyia.

Com a resposta, en els últims tres mesos Renfe ha recuperat la tendència positiva respecte a avió en el qual és el principal corredor de mobilitat d'Espanya.





Així, des de març el percentatge de viatgers d'aquest corredor que prefereix el tren va en augment. La quota de Renfe al juny va arribar el 66,1%, la segona més gran de la seva història.





Per Renfe, es tracta d'una xifra d'especial rellevància, atès que es registra en el moment en què la mobilitat general entre les dues ciutats es troba en màxims. Dels 6,5 milions de viatgers anuals d'aquest corredor (tren més avió), cada vegada més clients opten per l'AVE per als seus desplaçaments.





Cada dia Renfe ofereix 29 freqüències per sentit de AVE entre Barcelona i Madrid que comuniquen el centre de les dues ciutats en dues hores i mitja, com a millor temps de viatge. A més d'abonaments per a viatgers freqüents, l'empresa ofereix milers d'ofertes amb descomptes de fins al 70%.