ERC descarta deixar-se fagocitar per la Crida de Puigdemont

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta.





La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha insistit aquest dilluns que el seu partit no se sumarà a la plataforma Crida Nacional que impulsa Carles Puigdemont, però sí que ha defensat que totes les forces independentistes elaborin una "estratègia comuna" per aconseguir una república catalana.





En la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció del partit, ha argumentat que el seu partit no se sent interpel·lat per la Crida, ja que considera que és una iniciativa que respon a un reordenament del "centre dreta" independentista i no afecta les formacions d'esquerra.





Així, ERC considera que la millor manera de donar un impuls a la independència no és fer una plataforma o partit de forma conjunta, sinó que totes les forces polítiques i socials sobiranistes facin des de la diversitat i pluralitat un pla consensuat -i per escrit- per "fer real la república catalana".