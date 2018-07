Condemna a la Direcció de la Policia per no complir la normativa de seguretat i salut a l'Aeroport de Reus

El Jutjat Social 1 de Reus ha condemnat a la Direcció General de la Policia per incomplir la seva obligació de realitzar una avaluació de riscos psicosocials per a la seguretat i la salut dels policies destinats a l'Aeroport de Reus.





El sindicat de la Policia Nacional SUP ha explicat que va presentar la demanda de conflicte col·lectiu al juliol de 2016 per incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i que ara el jutjat els dóna la raó i obliga a la Direcció a la realització "immediata" d'una avaluació de riscos i emprendre mesures correctores.





La sentència considera provat que els funcionaris de la Policia de la comissaria de l'Aeroport de Reus no van ser objecte d'estudi sobre riscos psicosocials, tot i posar-se en marxa des de juny de 2015 una nova organització de torns de treball que va deixar sense efecte els permisos de treball i que va suposar per a molts policies no descansar pràcticament cap cap de setmana complet.