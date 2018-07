Cifuentes assegura davant la jutge que va cursar el màster

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes ha assegurat aquest dilluns en seu judicial que va realitzar el màster de Dret Autonòmic durant 2012 a la Universitat Rei Juan Carlos (URJC) i que va defensar el seu Treball de Fi de Màster.





Així ho ha detallat durant la seva declaració davant del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid pel conegut cas 'màster' que indaga possibles irregularitats en els seus estudis, i que s'ha prolongat durant una hora i mitja.





Després de la seva compareixença, la titular del jutjat manté la condició de investigada de Cifuentes per presumptes delictes de prevaricació administrativa, suborn impropi i falsedat documental.





En la seva declaració, Cifuentes ha respost a preguntes de la jutge, de la Fiscalia i de la seva representació legal i ha aprofundit en la seva versió inicial que ha cursat els estudis i que va defensar el seu Treball de Fi de Màster, tal com ja va assenyalar en seu parlamentària.





No obstant, ha insistit que no troba la còpia de l'esmentat treball i ha al·ludit com a raó explicativa d'això en que des d'aquest període ha emprès diverses mudances.