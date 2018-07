La Fundació La Caixa presenta 20 projectes clau per a la investigació biomèdica

La Fundació Bancària la Caixa presentarà dimecres els 20 projectes seleccionats en la primera convocatòria oberta i competitiva d'investigació biomèdica posada en marxa per l'entitat.





L'objectiu d'aquest programa és potenciar projectes d'excel·lència en la lluita contra les malalties que tenen més impacte al món, com són les cardiovasculars, neurològiques, infeccioses i oncològiques.





A aquesta primera convocatòria s'han presentat 785 projectes de diversos centres de recerca, hospitals i universitats de tot l'Estat i de Portugal, dels quals només 77 van passar a la fase final després de superar un competitiu procés de selecció. Un cop valorats pel comitè d'experts, han estat seleccionats 20.





Les iniciatives triades pertanyen a centres de diferents comunitats de l'Estat i de Portugal.





Alguns dels centres seleccionats tenen socis internacionals de països com Brasil, Estats Units, França, República Txeca o Regne Unit, fins arribar a un total de 44 països.





Els projectes cobreixen un ampli espectre de disciplines i objectius, per exemple, identificar noves teràpies per prevenir accidents cardiovasculars, comprendre a fons la diversitat dels casos de leucèmia per poder combatre-la i trobar noves estratègiques per lluitar contra malalties epidemiològiques com el Zika.