Rubiales desmenteix "qualsevol irregularitat" en el pagament de la reforma de casa

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha desmentit haver comès "qualsevol irregularitat" a l'hora de pagar la reforma del seu domicili a València en 2015.





Una obra que va ser investigada per la justícia davant la possibilitat d'haver-la finançat amb fons de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), de la qual en aquell moment era el seu màxim responsable.





El Jutjat d'Instrucció Número 6 de València ha incoat diligències prèvies per investigar aquest cas arran una querella presentada per Miguel Ángel Galán, actual president de Cenafe Escoles i que també va intentar optar a la presidència de la RFEF després de la inhabilitació d'Ángel María Villar.





El jutge vol investigar si Rubiales, en la seva etapa com a president de l'AFE, va encarregar a una firma d'arquitectura la reforma de casa particular a València i, segons els fets denunciats, quan les obres ja estaven en marxa, suposadament va traslladar a la arquitecta encarregada del projecte que tenia problemes amb Hisenda i per això li hauria demanat que avancés uns diners, més de 120.000 euros, que no hauria estat abonat.