Referèndum i polítics presos, temes centrals de la comissió bilateral entre Generalitat i Estat

El conseller català d'Acció Exterior, Ernest Maragall, ha avançat aquest dilluns que la Generalitat vol parlar de "la situació de drets i llibertats" dels polítics catalans presos i del dret a decidir en la pròxima comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat.





Una reunió que confia que pugui celebrar-se la setmana que ve i que està prevista, per torn, a Barcelona.





Així ho ha afirmat després de reunir-se a Madrid amb el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, i amb la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.





En roda de premsa a la delegació del Govern a Madrid, Maragall ha reconegut que la seva conversa amb Batet ha estat "més cordial i més útil".





Preguntat si la Generalitat arribaria a cancel·lar la reunió en cas que el Govern no acceptés parlar de dret a decidir en la comissió, ha respost que no preveu "un escenari de desacord que impedeixi la celebració d'aquesta comissió", més aviat un acord per que puguin tocar-se els temes "amb una o altra expressió".





Segons ha explicat, els temes a tractar en la comissió es tancaran aquesta setmana per poder celebrar-la la setmana que ve i "això ha de ser present" perquè "és part de l'escenari en què aquesta comissió ha de treballar".





Per a Maragall, els "drets i llibertats" i el "com avançar cap al reconeixement d'una possibilitat d'expressió explícita dels ciutadans de Catalunya mitjançant el vot" són temes que s'han de tractar en la comissió "amb la mateixa intensitat" que altres més " previsibles "com les inversions pendents, les infraestructures, els recursos d'inconstitucionalitat o els conflictes de competència.





"Hi ha qüestions de fons en què, si no s'avança en el plantejament serà difícil que puguem acceptar que es tracta d'una situació de normalitat", ha justificat.





Segons ha dit, en les dues reunions ha volgut deixar clar que, per a la Generalitat, la situació actual és d ' "excepcionalitat" i que no pot acceptar com a "normalitat" una situació en la que hi ha "representants polítics a la presó oa l'exili ".