Fins al temple barceloní de l'òpera, van arribar ahir a la nit aromes i aires una mica menys ortodoxos. Luis Fonsi no és el rostre que un espera trobar sobre l'escenari del Liceu, però al seu públic semblava no importar-li. Per una nit, al Liceu la música no va ser 'despacito'.





Luis Fonsi va arribar a Barcelona en una gira mundial per cantar i ballar ritmes llatins i enganxosos, tant en forma de balada com de cançons molt més animades. Acompanyat de coreografies sensuals i dosis de ritme frenètic, el concert va ser un constant "puja i baixa" entre temes romàntics i pausats i altres una mica més explosius.





Acompanyat per cinc músics i quatre ballarins, Fonsi ha revolucionat el teatre amb temes recents com 'Apaga la luz' o un 'Calypso'. Ha enllaçat aquestes cançons amb nous pujades d'adrenalina gràcies a 'Yo te propongo' o un 'Por una mujer', incloent homenatge a Police amb 'Message in the bottle'.





A l'altra cara, la més melòdica, temes com 'Vas arribar tu', dedicada a la seva filla, o 'Qui et va dir això?', Que ha fet amb Abraham Mateo, han compensat gran tram del xou.





Altres col·laboracions del concert van ser Antonio Orozco al qual el mateix cantant s'ha referit com "un germà" i amb el qual ha cantat 'Ja ho saps', escrita fa uns 8 anys. També ha tingut una participació estel·lar Aitana Ocaña, exconcursant d'OT, que s'ha disfressat de Demi Lovato per interpretar el ballable i celebrat 'Échame la culpa'.