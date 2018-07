LaLiga dóna a conèixer el calendari de la pròxima temporada

Arriba un dels sortejos més esperats de l'any ... amb perdó del 'Gordo' de Nadal. LaLiga ha sortejat aquest dimarts al matí el calendari de partits per a la temporada nacional de futbol 2018-2019.





És la primera vegada en la història de LaLiga que aquest calendari no serà simètric, és a dir, que els partits d'anada i els de tornada no mantindran el mateix ordre de celebració. A més, aquest any s'han sortejat alhora els calendaris de futbol masculí i els de futbol femení, en una clara resposta de l'entitat a les demandes socials sobre la igualtat de gènere.

LA DATA DELS DERBIS





El que més esperen els afeccionats és conèixer la data dels grans derbis de la temporada. I, entre els grans derbis, el que més expectació genera és el Barça-Madrid.





El primer enfrontament entre tots dos equips arribarà en la desena jornada, el 28 d'octubre, amb el Barça jugant a casa i rebent al Reial Madrid. La volta se celebrarà el 3 de març del proper any (jornada 26), quan el Reial Madrid acollirà als blaugranes al Santiago Bernabéu.





Un altre dels 'clàssics' són els Barça-Espanyol. La primera ocasió en què s'enfrontaran tots dos equips catalans serà el 9 de desembre en El Camp Nou, mentre que la volta amb els 'pericos' rebent als culés es disputarà el 31 de març (jornada 29).





Encara que un dels primers derbis es celebrarà al setembre entre els dos rivals del sud: el primer Betis-Sevilla es jugarà el 2 de setembre, en la tercera jornada, i la volta se celebrarà el 14 d'abril en el Sánchez Pijuán (jornada 32).





Una altra de les dates esperades de LaLiga són els dies en què es mesuraran els dos principals equips d'Euskadi: l'Athletic de Bilbao i la Reial Societat. L'Athletic-Reial Societat es disputarà el 7 d'octubre (jornada 8), mentre que el Real-Societat-Athletic es jugarà el 3 de febrer (jornada 22).









EL CALENDARI COMPLET





La primera jornada de LaLiga es celebrarà els dies 18 i 19 d'agost. A partir d'allí, LaLiga s'estendrà fins al 26 de maig de 2019, just un dia després que es disputi la final de la Copa del Rei el 25 de maig, tot i que el certamen està pendent d'una aprovació definitiva.





Pots consultar el calendari complet de LaLiga a la pàgina oficial de l'entitat.