Alerta per l'augment d'infeccions per VIH a Europa

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat que Europa és l'única regió en la qual estan augmentant les noves infeccions per VIH.





I és que, de les 160.000 noves infeccions per VIH que es van diagnosticar el 2016, gairebé el 80% d'elles va ser en països d'Europa oriental i Àsia central.





A més, s'ha detectat que a partir de 2017, al voltant d'una cinquena part de totes les persones que viuen amb el VIH a Europa desconeixen la seva infecció, i quan es diagnostiquen sol amb força retard.





"Això dóna com a resultat un tractament retardat, un excés de morbiditat i mortalitat relacionades amb la SIDA, i s'alimenta de la transmissió del virus en curs. El moment d'accelerar els nostres esforços és ara. Hem fet molt, però no ho hem fet tot ", ha dit la directora regional de l'OMS per a Europa, Zsuzsanna Jakab.





Per això, ha advocat per una acció col·lectiva "urgent" en línia amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i altres marcs de polítiques regionals i mundials.





"No podrem assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible si no aconseguim revertir la incidència del VIH i frenar la seva epidèmia", ha alertat.