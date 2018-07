El CZFB serà el patrocinador principal de la 'Barcelona Industry Week'

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) serà el patrocinador principal de la 'Barcelona Industry Week', el cim de Fira de Barcelona sobre la Indústria 4.0.





Segons ha informat el consorci en un comunicat, el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, i el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, han signat l'acord aquest dimarts.





La col·laboració se centrarà en una sèrie de jornades que, sota el lema 'Inspiring the industrial future', abordaran l'impacte de la quarta revolució industrial amb l'objectiu de mostrar als diferents sectors econòmics, les oportunitats i reptes de la transformació digital enels seus respectius àmbits.





La 'Barcelona Industry Week' es desenvoluparà del 16 al 18 d'octubre en els recintes firals de Montjuïc i Gran Via de Fira de Barcelona i espera atraure 21.000 visitants, així com 450 empreses expositores.





En concret, les empreses podran abordar els processos d'innovació vinculats a tres esdeveniments singulars: 'Healthio', sobre la salut; 'In (3D) ustry From Needs To Solutions', sobre impressió 3D; i el 'IOT Solutions World Congress, sobre la Internet de les coses.