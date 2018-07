Denuncien discriminació laboral de l'administració entre metges i infermers

El sindicat d'Infermeria (Satse) ha denunciat que les diferents administracions sanitàries públiques estan tenint un tracte "injust i desigual" entre els diferents professionals de la Salut, assegurant que determinats "greuges laborals" estan perjudicant infermers i fisioterapeutes.





El sindicat ha rebutjat que algunes mesures amb les que els serveis sanitaris han volgut reconèixer l'exercici laboral dels seus professionals "només beneficien al col·lectiu mèdic" quan altres professionals, com infermers i fisioterapeutes, tenen el "mateix dret" a beneficiar-se'n.





DIFERENT RASADORA





Un dels greuges denunciats per Satse és que els professionals mèdics cobren al voltant de 800 euros més al mes per comprometre a treballar de manera exclusiva per al sistema sanitari públic, cosa que no només no succeeix amb infermers i fisioterapeutes sinó que se'ls nega.





Per això, ha sol·licitat per a aquests professionals la quantitat de 600 euros al mes, el que es correspon amb el 70% del que percep el metge.





Així mateix, considera que caldria fer possible que a les infermeres i infermers, un cop complerts els 55 anys, se'ls alliberi de la imposició de realitzar treball a torns i en caps de setmana.





Aquesta mesura suposaria un "baló d'oxigen" per a milers d'infermeres i infermers que porten dècades treballant en rotació permanent de torns i caps de setmana, amb els consegüents problemes per conciliar la seva vida professional i personal, afegeix el sindicat.