Una de cada tres persones que s'injecta drogues té hepatitis C

Una de cada tres persones (39%) a nivell mundial que es va injectar drogues durant l'últim any viu amb la infecció d'hepatitis C, segons una nova investigació del Centre Australià de Recerca sobre Drogues i Alcohol i l'Institut Kirby a Sydney.





La investigació, publicada aquest dilluns a la revista 'Addiction', suposa la primera ocasió en què investigadors estimen el nombre de persones que s'injecta drogues i a més té hepatitis C a nivell mundial, regional i nacional.





Segons aquest estudi, entre els 71 milions de persones que viuen amb hepatitis C a tot el món, 6,1 s'han injectat drogues recentment. Si bé això només representa el 8,5 per cent de totes les infeccions, hi ha una considerable càrrega addicional entre les persones amb antecedents de consum de drogues intravenoses. S'estima que el 25 per cent de totes les noves infeccions d'hepatitis C ocorren en persones que s'injecten drogues, com a resultat de compartir agulles i xeringues.









La nova investigació també revela que el major nombre de persones amb hepatitis C que han injectat drogues recentment viuen a Europa de l'Est, Àsia de l'Est i Sud-est, i Amèrica del Nord. A nivell mundial, la meitat de totes les persones amb hepatitis C que han injectat drogues recentment viuen a quatre països: Rússia, Estats Units, la Xina i el Brasil.





A Austràlia, país dels investigadors, hi ha gairebé 40.000 persones que recentment s'han injectat drogues que viuen amb hepatitis C. No obstant això, és un dels únics quatre països al món amb una alta cobertura de programes de xeringues i teràpies de substitució de opioides.





"A nivell mundial, l'accés a la reducció de danys és pobre: només l'1 per cent de les persones que s'injecten drogues viuen en països on els programes de xeringues i la teràpia de substitució d'opioides estan disponibles de forma àmplia. Sabem que aquestes estratègies són efectives per prevenir l'hepatitis C, pel que hem de millorar els nostres esforços per prevenir la infecció d'hepatitis C i reduir el nombre de noves infeccions ", assenyala la doctora Sarah Larney, del Centre Nacional d'Investigació sobre Drogues i Alcohol.





Per una altra de les investigadores, Judy Chang, resulta "preocupant" que més de la meitat de totes les infeccions d'hepatitis C entre persones que recentment han injectat drogues ocorrin en països amb una cobertura "inadequada" dels serveis de reducció de danys. "L'objectiu que l'hepatitis C deixi de ser una amenaça per a la salut pública no serà assolible a menys que millorem l'accés als serveis de reducció de danys, desestigmatitzem el consum de drogues i millorem la salut general de les persones que consumeixen" , ha indicat.