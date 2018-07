A la recerca de bellesa

El 1927 faltaven vint anys perquè André Gide obtingués el premi Nobel de Literatura i tenia 58 d'edat, llavors va emprendre un viatge al Congo Belga, avui anomenat Zaire, que va durar mig any. L'escriptor va compondre un diari, titulat 'Viatge al Congo' (Península). Després passejar per aquestes pàgines jo voldria recollir traços peculiars de la seva sensibilitat. Arrencava anotant: "Una llanguiment fora mida. Hores sense contingut ni contorn. Després de dos dies de mal temps, el cel torna a estar blau, la mar en calma i l'aire temperat. Una bandada d'orenetes segueix al vaixell ", un programa de vivències que excedia a la seva adhesió per aquell temps al comunisme. Al tercer dia de la travessa deia que "mai es bressola prou als nens en la seva més tendra infància". I quan li van preguntar què anava a buscar allà, la seva resposta va ser "-Espero ser-hi per saber-ho".





Caçant insectes desconeguts renovava alegries infantils. Però hi havia també la plaga dels mosquits i les seves picades, la presència d'abelles, papallones, camaleons minúsculs, macacos encantadors o la petita esquirol que es va entretenir mirant-lo. Els dies més interessants, confessava, eren aquells en que li faltava temps per prendre notes. Podia percebre un paisatge místic, el encant tot just durava uns instants: "Malgrat els meus esforços intel·lectuals, no aconsegueixo recrear aquesta emoció de la sorpresa que s'afegeix una estranyesa captivadora a l'encant de l'objecte. La bellesa del món exterior segueix sent la mateixa, però he perdut la virginitat de la mirada ". Era impossible expressar la bellesa d'aquells capvespres i d'aquelles nits.





"Com menys intel·ligent és el blanc -anota-, més ximple li sembla el negre". Gide apunta que la majoria dels defectes que se'ls retreu als criats d'aquelles terres es devien sobretot a la manera en què se'ls tractava i se'ls parlava. Ell veia gent riallera, fins i tot entre lesionats i malalts. Admirava la bellesa de les seves mirades, el to commogut de veu, la dignitat del port, la noble elegància dels seus gestos.





Què ensenyament principal va extreure André Gide d'aquell viatge? Va dir que va ser la idea de la diferenciació, de la qual depenen alhora el exquisit i el rar. Podria haver dit la bellesa que sobreviu a l'explotació de l'home per l'home.