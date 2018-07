Nou Govern, vells costums

El Govern acaba d'aprovar el sostre de despesa, incrementant-lo en 5.230 milions per a 2019 pel que fa a 2018. Igualment, en el Consell de Política Fiscal i Financera ha anunciat un augment de 2 dècimes en els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic per a les Comunitats autònomes, que es tradueix en 2.500 milions. I a la Comissió Nacional d'Administració Local ha explicat que s'està estudiant la possibilitat que els ajuntaments puguin destinar part del seu superàvit a participar en programes de desenvolupament a través de fons europeus.





Bé, anem a pams. El Govern ha aconseguit de Brussel·les una certa relaxació en els objectius de dèficit i deute públic perquè els números del conjunt d'Administracions Públiques han anat quadrant en els últims anys, però això ha estat gràcies al superàvit continuat i acumulat de l'Administració Local. ¿I quin és el seu comportament ?, doncs repartir-se el resultat entre l'Estat, que és el major incomplidor dels objectius de dèficit, i les comunitats autònomes, que mai tenen prou. És a dir, mentre per als ajuntaments, que és gràcies als que s'ha aconseguit això, es va a estudiar a què poden gastar el superàvit per a la resta d'Administracions Públiques es parla d'augmentar el dèficit.





Vaig a posar un exemple perquè s'entengui bé. Això és com si uns pares anoten al seu fill a una competició i la gana, però el premi se'l reparteixen entre els pares i els seus amics mentre que al fill li prometen que si es segueix portant bé i segueix guanyant competicions potser li deixen que es compri alguna cosa amb els seus estalvis.





Però en la Comissió Nacional d'Administració Local s'ha parlat de més coses, com estudiar dotar de més transparència la regla de despesa per als ens locals, encàrrec aquest que es farà al grup de treball ja constituït entre el Ministeri d'Hisenda i la FEMP. Doncs bé, d'aquest grup, que l'anterior Govern va denominar Comissió d'Experts per a la revisió del model de finançament local, voldria dir alguna cosa. És curiós que es digués Comissió d'Experts a un grup de treball en el qual no hi ha cap expert, entès com amb experiència pràctica de l'Administració Local. Es tracta d'un grup format íntegrament per professors universitaris que sabran molt de teoria, de dades oficials, del que està en els llibres, etc. però no saben el que se sent des de la butaca d'un interventor municipal, dels quals he trobat a faltar la seva presència en aquest grup, de manera que el treball realitzat és molt bo com a proposta de modificació de la Llei d'Hisendes Locals però en cap cas com a proposta de model de finançament local. I és una veritable llàstima haver dedicat tant de temps i esforç per no només quedar-se a mig camí sinó deixar de recórrer el més complex i alhora urgent.





També s'ha anunciat la constitució d'un altre grup de treball entre el Ministeri de Política Territorial i la FEMP per a la revisió de les competències municipals, tan afectades negativament per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. I segur que tampoc en aquest grup hi haurà Secretaris municipals, que no només coneixem amb detall la problemàtica en aquesta matèria sinó que som veritables experts en ella, ja que al cap ia la fi som els que hem d'informar sobre l'aplicació de la Llei i el exercici d'aquestes competències.





Sincerament no arribo a comprendre el per què tant des del Govern com des dels representants dels alcaldes es desaprofita sistemàticament l'enorme cabal tècnic i humà dels professionals sobradament preparats que amb una dilatada i contrastada experiència pot aportar el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local.





En definitiva, les traces no canvien. Tenim nou Govern, però sembla que les males costums s'hereten.