Albiol exigeix ​​la retirada de totes les estelades a la via pública

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha anunciat aquest dimecres que el seu partit impulsarà una campanya per exigir la retirada de estelades dels espais públics, "d'acord" amb una sentència recent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ).





En una entrevista a 'Catalunya Ràdio', Albiol ha assegurat que el seu partit actuarà "de manera decidida i valenta denunciant l'ocupació partidista dels edificis públics i exigint neutralitat" a les institucions catalanes.





"A partir d'ara, a aquells ajuntaments que utilitzen de manera partidista l'espai públic en favor de les proclames separatistes se'ls ha acabat el xollo", ha conclòs el també líder dels populars al Parlament.





Albiol ha considerat que s'haurà d'executar la retirada de les estelades "perquè així ho diu un jutge", i ha lamentat que fins ara s'hagin visualitzat aquestes banderes en espais públics i en edificis de l'administració que són de tots.





Ha carregat contra aquells que col·loquen creus grogues en espais públics en defensa dels presos sobiranistes: "És infumable", i ha assegurat que és violència respecte a la resta de ciutadans que no són independentistes.





Sobre la situació de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que "quan li caduqui el passaport haurà de tornar a Catalunya perquè estarà en situació irregular", i ha opinat que ha convertit al seu partit, el PDeCAT, en una marca blanca de la CUP.





CANVIS AL PP





El líder popular s'ha mostrat convençut que amb el lideratge de Pau Casado al capdavant del PP canviaran moltes coses: "Ara estem a l'oposició i obliga a fer un replantejament. Crec que Casado estarà molt centrat en la situació de Catalunya".





També ha criticat que el Govern central se centri en qüestions com treure les restes de Franco del Valle dels Caiguts: "De Franco ningú se'n recorda. No és una preocupació de la gent, no crec que sigui una prioritat al marge d'un partit sense programa que ha de desenterrar morts que fa 40 anys que estan enterrats ".