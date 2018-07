Aquests són els serveis mínims per a la vaga de Renfe del 27 de juliol

La convocatòria de vaga sector ferroviari de la Confederació General del Treball (SFF-CGT) per al proper 27 de juliol abastarà franges de dues hores entre les 0.00 i les 2.00, les 7.00 i les 9.00, i de 16.00 a 18.00 hores, davant les quals Renfe ha anunciat els serveis públics essencials.





Rodalies de Catalunya, és a dir, trens de proximitat i trens regionals, prestarà el seu servei en un 66% en hora punta i un 33% en hora vall. Durant la resta del dia es prestarà el servei habitual.





La mobilitat dels viatgers dels trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat s'assegurarà amb un servei del 78%.





CANVIS I REEMBORSAMENT DE BITLLETS





Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional a estacions i agències de viatge.





Els usuaris poden obtenir informació detallada al telèfon 912.320.320, al web www.renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat així com als perfils de Twitter @Renfe i @ rodalies.





Els trens de mitja distància, que mouen 90.000 viatgers en 600 trens cada dia, tindran en circulació el 64% dels trens.





Per la seva banda, en AVE i llarga distància, que mouen a dia de màxima demanda més de 126.000 viatgers en 382 trens, circularà el 78% dels habituals.





L'operador ferroviari ha situat en la seva web la informació dels trens de mitjana i llarga distància que circularan amb normalitat, així com els serveis mínims d'altres departaments com a comercial, taquilles o informació.





LES ATURADES PODRIEN ESTENDRE





La vaga del 27 de juliol, que forma part d'un període d'aturades parcials en Adif i Renfe convocades per SFF-CGT pretén demanar solucions a aspectes com la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors, l'externalització de serveis, l'absència d'un pla de recursos humans per la manca de personal i l'existència d'un contracte programa entre el Ministeri de Foment i Renfe, entre d'altres aspectes.





El sindicat va comunicar a fa una setmana la seva intenció d'estendre fins i tot desembre els aturades si el Ministeri de Foment i les seves empreses no ofereixen solucions als problemes que travessen els seus treballadors i el sector.