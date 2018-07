Per què li diuen diàleg, quan només és un monòleg?

Els dirigents catalans independentistes, els que formen el Govern, i els grups que li donen suport, fa anys que reclamen diàleg per arribar a un acord amb el Govern central. Primer va ser amb Rajoy, el tranquil, o millor dit el immobilista, el que fins a l'últim moment no actua, per veure si la solució arribava volant.





Volant arriben moltes coses, menys solucions polítiques. La posició del ja expresident va ser l'excusa perfecta. El que significava seguir llançant dards i algunes coses més contra el Govern. Això sí, pacíficament.





Rajoy va marxar a Santa Pola a exercir de registrador de la propietat, menjar-se unes bones paelles, donar-se la seva rutinari passeig matinal perquè la seva musculatura no es relaxi massa, els ossos no es descol·loquin i la panxa aparegui el més tard possible. Diuen que "mort el gos es va acabar la ràbia".





Així podrien pensar els ingenus. Va arribar nou inquilí a la Monclo a. Va ser rebut amb palmes, i declaracions de satisfacció. Per fi el diàleg seria possible. El tarannà de Sánchez, la seva voluntat de diàleg així ho deixa veure. Però els independentistes ja no tenien enemic a la vista amb qui guerrejar. Sobretot el kàiser Puigdemont, que no vol deixar anar el protagonisme, ni quan està dormint, menys encara el poder. Ell treu i posa als seus peons. Aquests elegits, cada vegada amb menys talla política, però amb més sentit de l'obediència cega.





El govern de la Generalitat, és a dir, Puigdemont, demana diàleg en boca de Torra i el seu equip, però al mateix temps segueix fustigant al Govern, la Justícia, l'Estat i els ciutadans que no pensen com ells.





El diàleg per als independentistes és l'acceptació sense dir ni piu de la seva proposta d'independència, declaració de la República, condonació del deute i tot el que faci falta. Aquest és el diàleg sense condicions que vénen predicant al llarg d'aquests anys, i ara també. Confonen diàleg amb monòleg impositiu.





Amb els canvis en el PDeCAT, propiciats pel mateix Puigdemont, perilla el suport al govern socialista, llevat que Sánchez estigui disposat a cedir en les seves pretensions. Miriam Nogueras, la nova vicepresidenta del partit, diputada a Madrid, se les vol fer passes de tots colors al Govern d'Espanya; ja ho ha dit en tots i cadascun dels mitjans que l'han entrevistat.





És una hooligan d'un nivell polític pla i amb grans ambicions. Que es vagi preparant Carles Campuzado, que ve per llevar-li el lloc de portaveu al Congrés. El considera un tou. Campuzano és un capital polític molt bo, però s'ho vol carregar la Nogueras. Està molt clar.





Nogueras no desaprofita l'ocasió i hores després que es carreguessin a Pascal, la nova 'lideressa' s'ha mostrat crítica amb la gestió de Pascal i ha advertit que a partir d'ara "hem de coordinar-nos i això no s'havia fet molt bé fins ara ". Déu n'hi do. Amenaça també al president Sánchez al qual adverteix que no ho van donar suport en tot, si no accedeix a les seves pretensions. El discurs del mercadeig se l'han après tots molt bé.





També, que el Parlament de Catalunya, per discrepàncies entre els partits independentistes, tanca portes per vacances de dos mesos. Un mes menys que els escolars. I no passa res.





Amb aquest panorama polític, que Pedro Sánchez vagi preparant les eleccions, perquè els del PDeCAT les hi va a fer passar de tots colors.





Diàleg, diàleg, diàleg, peo només de com es van d'Espanya. A això se l'anomena monòleg, monòleg i monòleg.