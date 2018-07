Ciutats amb respostes

Compartir experiències en el Fòrum Mundial de Ciutats Intermèdies i Regions a Chefchaouen Marroc 05-07 juliol 2018, ha servit per enfortir valors amb un compromís que garanteixi drets i elimini les desigualtats. Les nostres ciutats han de superar l'opressió dels oligopolis econòmics i ideològics que impedeixen la migració d'aquells ciutadans que han vist les seves vides truncades per tenir idees, creences o no tenir treball.





És cert que vivim temps èpics on cal una nova economia que impulsi la reindustrialització com un procés participatiu de coordinació de recursos ociosos. El sistema neoliberal ens condueix, com diu A. González, d'Economistes Enfront de la Crisi, a certs mites com l'imaginatiu ascensor social, que només poden aconseguir-una minoria, per als altres, queda el regne de les necessitats, amb menys llibertat i unes remuneracions de supervivencia.El municipi ha de ser una plataforma de dinamització de l'economia local i els seus municipalitats els motors d'aquest canvi per defensar l'interès comú.





Cal impulsar unes ciutats governades participativament amb una societat civil compromesa per l'interès comú dels seus habitants, els seus drets constituents, el seu hàbitat, les seves institucions públiques transparents, amb l'enfortiment de valors, on l'ètica es desenvolupi en els Governs Oberts, i la justícia impedeixi la concentració de poder i l'abús continuat d'uns pocs sobre els altres ciutadans. Impedir la societat desigual que imposa la seva llei sobre els més débiles.Sin oblidar que la desocupació és un malbaratament econòmic i un esquinç social, quan hi ha una riquesa potencial.





Desitgem viure la democràcia en el seu sentit més ple, però oblidem els seus orígens i consentim els abusos, suportem els populismes, no denunciem la demagògia i convivim amb uns governs locals o supranacionalesque han captivat a la ciutadania convertint-la en massa mancat de virtuts. Des de la "polis" cal bussejar en la democràcia real per a un sistema plural que permeti crítiques, reconegui el dret a saber i participar, exigeixi l'accountability de la gestió del que és públic i amb una llibertat que permeti la transferència del coneixement, arribant fins i tot a les gosadies i comentaris dels temps d'Aristófanes.





Aquestes crítiques, com ens van ensenyar Plató i Aristòtil, o com actualment Piketty ens ha demostrat, cal dirigir contra els que concentren la riquesa com una pràctica contrària a la naturalesa, que traslladada a les nostres ciutats, les converteixen en un caos en pretendre gestionar-les amb els mateixos criteris de les activitats lucratives, contaminant els principis democràtics amb l'especulació, l'abusiva pressió del poder financer i dels lobby econòmics que constitueixen un front que impedeix la dignitat i l'exercici diari d'aquests drets constituents de la nostra convivència i que són destruidospor les desigualtats.





La democràcia no pot anar separada de la dignitat humana, sinó unida als ideals de justícia, igualtat de gènere i solidaritat econòmica, que són les bases per a un Govern Obert on l'ètica presideixi l'acció de la cosa pública, evitant els abusos de poder per que mai s'imposi la llei de ferro del més fort, porqueel objectiu de les nostres ciutats és fer a les dones i homes que l'habiten més lliures, més feliços, més amos de si mateixos i èticament practicants.





És construir una societat amb respostes.Un futur que hem de impulsar infatigablement amb emoció en la societat local on vivim perquè tingui sentit la democràcia i les seves institucions siguin una font d'energia per al desenvolupament local, i la vida personal i la activitat económicauna obra col·lectiva. D'aquesta manera, la ciutadania, les seves arrels familiars, el desenvolupament econòmic, les seves capacitats de finançament de projectes, la transferència de coneixement i l'enfortiment de la solidaritat i la igualtat, constitueixen aquesta font comú que impedirà que els que detecten el poder puedandestruir nostra convivència.





Concloc amb un missatge: "Trenquem el silenci". Avui ens cal aixecar la veu per reclamar tots els drets, i els volem ara. Conquerir les institucions per participar-hi. Denunciar els escàndols, els fraus i totes les anomalies de complexos interessos estan arruïnant les nostres ciutats. Assumim la complexitat del present per transformar-la i construïm aquest futur on les dones i homes s'alliberin de la seva condició de súbdits dels poders invisibles i s'escolti la nostra veu cada vegada amb més força, fins a aconseguir que aquest crit ens desperti d'aquesta pesadill a.