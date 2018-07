Luis Goytisolo, premi Carlos Fuentes 2018

L'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo (Barcelona 1935) ha estat guardonat amb el premi Carlos Fuentes a la Creació Literària, de caràcter bianual i convocat per la Secretaria de Cultura i la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, en reconeixement a la seva obra.





Aquest guardó es lliura per reconèixer a escriptors de llarga trajectòria l'obra hagi estat publicada íntegrament en espanyol i contribuït a enriquir el patrimoni literari de la humanitat en aquesta llengua. Els tres anteriors guanyadors són Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez i Eduardo Lizalde.





Goytisolo és autor d'una extensa obra literària i entre els seus títols destaca la tetralogia 'Antagonía'. Ha estat col·laborador de publicacions com 'El País', 'ABC' i 'Diari 16'.





Ha estat mereixedor de premis com a Biblioteca Breu el 1958, de la Crítica el 1984, el Nacional de Narrativa el 1993, d'Anagrama d'Assaig i Premi Nacional de les Lletres Espanyoles en 2013. És membre de la Reial Acadèmia Espanyola.





El jurat d'aquesta edició ha estat conformat per l'escriptor Eduardo Lizalde, guanyador de l'edició 2016 d'aquest reconeixement, l'escriptor Jaume Labastida, com a membre de l'Acadèmia Mexicana de la Llengua; Aurora Egido Martínez, com a membre de la Reial Acadèmia Espanyola i els escriptors Nélida Piñón i Albert Ruy Sánchez com a representants dels sectors acadèmic i literari, per part de la Secretaria de Cultura i la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, respectivament.