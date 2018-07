Torra restitueix el Diplocat i no aclareix el seu suport al sostre de despesa

Torra i Maragall aquest dimecres en la primera reunió de l'organisme.





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha confirmat aquest dimecres 25 de juliol "el procés de restitució" del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, i ha exposat que tractaran de tornar a incorporar a tots els treballadors que van ser acomiadats quan el Govern central va ordenar el seu tancament.





Ho ha dit en una compareixença des del Palau de la Generalitat després de presidir la primera reunió l'organisme, que el Govern ha tornat a posar en marxa aquest dimecres després que el Govern central anunciés la seva liquidació en aplicació del 155.





Torra ha agraït la tasca que va exercir durant cinc anys el secretari general del Diplocat, Albert Royo -cesado amb el 155-, i ha explicat que no continuarà per motius professionals: el substituirà temporalment la secretària general d'Acció Exterior, Natàlia Mas, mentre busquen a un substitut definitiu.





SUPORT AL SOSTRE DE DESPESA





Torra no ha aclarit si el Govern donarà suport a través dels diputats del PDeCAT i ERC al Congrés el nou sostre de despesa per a les comunitats autònomes i per a l'Estat el 2019 que el Govern de Pedro Sánchez portarà divendres a votació a la cambra baixa .





"Estem valorant. Estem estudiant-ho. És una pregunta a la qual s'ha de donar una resposta des del Govern", ha contestat.





Així ha assegurat que l'Executiu català estudiarà una qüestió que l'afecta directament, perquè suposa un alleujament per als comptes catalanes d'entorn de 400 milions d'euros.