Casado revelarà avui a Barcelona qui serà el seu número 2

El president del PP, Pablo Casado, presidirà aquest dijous la seva primera reunió del Comitè Executiu després d'arribar a la Presidència de la formació i ho farà a Barcelona amb la voluntat de manar "un missatge inequívoc" a la societat catalana davant el procés independentista.





"El PP donarà la batalla a favor de constitucionalisme i les llibertats públiques a Catalunya", va assegurar dilluns, i ha defensat que la trobada pretén també fer costat a la militància catalana.





Serà la primera reunió d'aquest òrgan de direcció del PP després la victòria de Casado al congrés que el PP va celebrar per rellevar com a líder del partit a l'expresident del Govern Mariano Rajoy, que va renunciar al càrrec després de perdre la moció de censura que va impulsar el PSOE contra ell al Congrés.





Casado es va imposar en el conclave del passat cap de setmana a l'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría, que també optava a presidir el PP i que havia superat al costat de Casado la primera volta de l'elecció: el vot dels militants.





Santamaría i Casado es van reunir dimecres al Congrés per abordar la integració de l'entorn de l'exvicepresidenta en la nova Executiva popular, amb la incògnita de qui ocuparà la Secretaria General del PP, que fins ara ostentava l'exministra Dolores de Cospedal.





"Serà una persona que afronti del repte que tenim per davant perquè necessitem que sigui un projecte guanyador", ha assenyalat el líder popular, que s'ha fixat el mes d'agost com a límit per tancar el seu equip.





Santamaría va reclamar en la seva trobada amb Casado que el 43% dels òrgans del partit estiguin compostos per persones que van recolzar la seva candidatura, cosa que ell va rebutjar malgrat que va qualificar de "estupenda" la seva reunió.





La trobada d'aquest dijous a Barcelona ha de servir per consolidar la integració de corrents i candidatures dins del PP, tot i que Casado abans de ser elegit president ja va garantir llocs en el Comitè Executiu per al tres dels seus rivals a les primàries: José Ramón García Hernández, Elio Cabanes i l'exministre José Manuel García-Margallo.





També ha fet pública la seva intenció que Santamaría tingui un dels dos llocs de lliure designació que va deixar sense cobrir al Congrés Nacional del passat cap de setmana: "M'encantaria que fos, crec que ha d'estar representada com ha estat en els últims anys ".





Per la seva banda, Santamaría ha defensat la unitat del partit i ha assegurat que seguirà en política i a disposició de Casado, però "sense demanar cap lloc".