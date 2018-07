Naturgy pagarà gairebé 0,3 euros per acció aquest mes

El president de Naturgy, Francisco Reynés





El president de Naturgy, Francisco Reynés, promet que "amb aquest primer pagament, ja iniciat el nou Pla Estratègic, volem reafirmar el compromís de la companyia amb una retribució atractiva i sostenible per a l'accionista, tal com vam anunciar fa unes setmanes de cara als propers cinc anys. A més, es tracta del primer pagament d'un total de tres que realitzarem íntegrament en metàl·lic amb càrrec a aquest exercici ".





Així, Naturgy pagarà el primer dividend del pla estratègic per al període 2018-2022 a compte d'aquest exercici de 0,28 euros per acció en efectiu el proper 31 de juliol.





Aquest primer dividend a compte segueix les línies establertes pel nou pla i és part d'un dividend total de 1,3 euros per acció amb càrrec a l'exercici 2018, un 30% més que el 2017. A partir d'aquest any la companyia s'ha compromès a augmentar un mínim del 5% anual fins a arribar als 1,59 euros per acció el 2022.





RESULTATS DEL SEMESTRE





Naturgy va registrar unes pèrdues de 3.281.000 d'euros en el primer semestre de l'any, davant els guanys de 550 milions d'euros en el mateix period o de l'any passat, com a resultat del deteriorament de gairebé 4.900 milions d'euros apuntat pel grup per la depreciació dels seus actius de generació.





Naturgy va registrar un benefici net recurrent en el primer semestre de 532 milions d'euros, un 22% més que en el mateix període de l'any anterior. L'EBITDA recurrent va augmentar també un 6% entre gener i juny fins als 2.105 milions d'euros. L'evolució dels tipus de canvi en el semestre va tenir un impacte negatiu de 106 milions en l'EBITDA, afectant a totes les divises en les quals opera la companyia energètica.





PÈRDUA DE VALOR D'ALGUNS ACTIUS





L'empresa ja va anunciar el passat 28 de juny, amb motiu de la presentació del seu nou pla estratègic, aquesta revisió del valor dels seus actius duta a terme com a conseqüència de l'actualització de les principals hipòtesis i projeccions dels negocis, el que ha comportat un deteriorament comptable de 4.851.000 d'euros, que impacta significativament i de forma extraordinària en el compte de pèrdues i guanys consolidat de l'any.





Aquest sanejament queda registrat en la seva totalitat de manera no recurrent en els resultats del primer semestre com "amortització i pèrdues per deteriorament immobilitzat" (4.279.000) i "resultat d'entitats valorades pel mètode de la participació" (572 milions), de la compte de pèrdues i guanys.





No obstant això, com ja va assenyalar el president de la companyia, Francisco Reynés, aquest ajust de valor no té cap impacte en la remuneració a l'accionista del període.





IMPORTANT AUGMENT DEL BENEFICI NET





Així, sense tenir en compte aquest ajust, el benefici net recurrent en el primer semestre del grup va ser de 532 milions d'euros, un 22% més que en el mateix període de l'any anterior, mentre que el resultat brut d'explotació (Ebitda) recurrent va augmentar també un 6% entre gener i juny, fins als 2.105 milions d'euros.





El 30 de juny, el deute financer net de l'empresa es situava en 12.362.000 d'euros i la ràtio d'endeutament en el 45%. Així, les ràtios de Deute net / Ebitda i Ebitda / Cost deute financer es van situar al tancament del primer semestre a 3,2 vegades i en 7,3 vegades.





NIVELLS DE DEUTE





Amb data 18 de juliol, S tandard & Poor 's va ratificar la qualificació creditícia a llarg termini (BBB) i outlook estable després de les presentació del Pla Estratègic.