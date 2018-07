Imparable, incombustible, etern, imperible. Adjectius que encaixen a la perfecció amb Mick Jagger, un dels grans del rock que compleix avui 75 anys i més de 50 al capdavant dels Rolling Stones.





Malgrat que any rere any ressorgeixen els rumors sobre la dissolució del grup a causa de l'avançada edat dels seus integrants, Jagger segueix allà, al capdavant de la banda amb la seva veu potent i profunda cantant una i altra vegada "Angie", "Paint it Black "o" Satisfaction ". I no sembla que tingui ganes de deixar-ho.





Besavi i vuit vegades pare (l'últim dels seus fills va néixer fa un any i mig), el cantant britànic té rodet per a estona. Així que f Eliz aniversari, Jagger, i que sigui per molts anys més.