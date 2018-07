L'IRB de Barcelona fa un salt endavant en la nanotecnologia

Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) han dissenyat un nanovehicle que permet administrar medicaments de manera preferent en teixits que contenen cèl·lules senescents -cèl·lules danyades que han deixat de funcionar correctament-.

La senescència és un programa cel·lular que es desencadena per múltiples tipus de danys i les cèl·lules senescents són presents en moltes malalties i s'acumulen en una gran varietat de teixits durant l'envelliment, participant en el deteriorament, ha informat aquest dijous l'IRB Barcelona en un comunicat.





Els investigadors del laboratori de Plasticitat cel·lular i malaltia de l'IRB Barcelona -liderat per Manuel Serrano i que compta amb l'impuls de la Fundació La Caixa- dissenyen estratègies per eliminar les cèl·lules senescents i, en un estudi publicat a 'Embo Molecular Medicine', han presentat una prova de principi d'un mètode d'encapsulació que permet alliberar fàrmacs en aquestes cèl·lules.





L'IRB Barcelona, al costat de la Universitat Politècnica de València i el Ciber-BBN, han aprofitat una característica específica de les cèl·lules senescents per dissenyar un vehicle que es dirigeixi especialment cap a elles.





Han demostrat la seva eficàcia en cèl·lules in vitro i en dos models experimentals de ratolí, un fibrosi pulmonar i un altre de càncer, que es caracteritzen per una presència elevada de cèl·lules danyades, especialment els càncers tractats amb quimioteràpia.





Han comprovat que les cèl·lules senescents capturen el vehicle més eficientment que la resta de cèl·lules i, un cop dins, degraden la carcassa alliberant el fàrmac, i si el nanovehicle conté fàrmacs citotòxics, les cèl·lules senescents són eliminades i observen una millora terapèutica en els ratolins .





"Aquest nanovehicle pot obrir noves oportunitats terapèutiques per a malalties greus, com la fibrosi pulmonar o per eliminar la senescència generada pels tractaments quimioterapèutics contra el càncer", ha dit l'investigador Manuel Serrano.