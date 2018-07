L'AMB exigeix a Foment que reconegui les seves competències en llicències de VTC

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha reclamat al Ministeri de Foment que reconegui les seves competències per fer efectiu el reglament metropolità que limita les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), i que retiri la petició de suspensió cautelar com a primer pas abans de retirar el seu recurs.





Ha recordat en un comunicat aquest dijous que una delegació tècnic-jurídica de l'AMB es va reunir aquest dimecres a Madrid amb representants de la Direcció General de Transports Terrestres del Ministeri, per abordar la "greu situació" després el seu recurs, i també del de Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que va demanar una suspensió cautelar que va acceptar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





L'AMB va exposar els seus arguments tècnics i jurídics en defensa del reglament, que havia d'entrar en vigor l'1 d'agost, i va justificar la seva competència per regular l'activitat amb origen i destinació en l'àmbit metropolità en l'exercici de les seves competències en mobilitat urbana, transport públic, medi ambient, salut i contaminació atmosfèrica, "sense perjudici de la concessió de llicències de l'Estat o la Generalitat".





Els representants metropolitans també van exposar els "greus perjudicis socials, ambientals, de mobilitat i seguretat viària" que es generarien si es manté la suspensió cautelar del reglament que han demanat el Ministeri, la CNMC i grups privats davant del TSJC, i contra la qual protesta el sector del taxi, en vaga des de dimecres a les 6.00 hores d'aquest divendres.





L'AMB ha assegurat que representants del Ministeri van mostrar "una total disponibilitat" per abordar limitacions de les VTC de manera general i per reconèixer la concurrència de competències de l'AMB i de les administracions locals, i van anunciar la convocatòria de la Conferència Nacional de Transport Terrestre per setembre, a la qual van convidar a l'AMB a participar.





No obstant això, els representants de l'AMB van insistir a reclamar que, com a "prova de la bona disposició del Govern de l'Estat", el Ministeri de retirar la petició de suspensió cautelar, i que reconegui de manera clara les seves competències per regular la mobilitat i la qualitat ambiental.