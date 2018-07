L'entitat Arrels va atendre 1.183 persones sense sostre durant l'últim any

L'entitat Arrels ha atès 1.183 persones sense sostre en el seu centre obert de Barcelona en els últims 12 mesos, la majoria dels quals buscaven serveis higiènics i assessorament sobre els recursos existents a la ciutat per a persones sense llar.





Arrels ha informat aquest dijous en un comunicat que es tracta tant de persones soles com en parella i amb nens, que viuen ja al carrer o estan pendents de ser desnonats, i que majoritàriament (el 88%) són homes d'entre 35 i 54 anys (el 47,5%).





L'entitat ha afirmat que la majoria de persones ateses han contactat amb serveis socials, però que no han trobat la resposta que necessiten, i la responsable del centre obert d'Arrels, Marta Maynou, ha explicat que l'accés a l'habitatge "no apareix com necessitat de la gran part d'atesos "perquè la gent sol demanar primer serveis bàsics.





Maynou ha exposat que els serveis de dutxa i de consigna per a persones sense llar són insuficients a Barcelona, a diferència d'altres serveis com els menjadors socials, els quals només suposen un 8% de les demandes causa de la seva forta presència formal i informal a la ciutat.





Des d'Arrels es queixen que moltes de les persones que acudeixen a ells a la recerca d'ajuda "estan a temps de vincular-se a la xarxa pública de recursos", però que perquè ho aconsegueixin són necessàries més polítiques preventives que evitin els desnonaments i un reforç dels serveis socials oferts pels ens públics que faciliti l'accés als mateixos.





Finalment, l'entitat ha advertit que, a curt termini, a Barcelona cal ampliar el servei de dutxes i flexibilitzar les seves normatives, habilitar consignes on les persones sense llar puguin deixar les seves pertinences i obrir espais d'acollida nocturns i de baixa exigència en cada barri, mentre que a llarg termini, es necessiten mesures que facilitin a aquestes persones l'accés a pisos de protecció oficial sense estar condicionats per la manca de recursos econòmics.